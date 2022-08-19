Hatayspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı

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HATAY (AA) - Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında yarın sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

İdmanda futbolcular, taktik ve hava topu çalışması yaptı.

Bu antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayan Hatay temsilcisi, kampa girdi.

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