Hatay'da hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HATAY (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, okul pansiyonunda hırsızlık yapan şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık ihbarı üzerine Bahçelievler Mahallesi'ndeki okul pansiyonunda arama yaptı.

Ekipleri görünce çaldığı banyo malzemeleri ve elektronik aletlerle kaçmaya çalışan M.E.G. suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyet müdürlüğüne götürüldü.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.