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Hatay'da yumurtalarından çıkan kaplumbağa yavruları denizle buluştu

AA

Hatay'da yumurtalarından çıkan kaplumbağa yavruları denizle buluştu

HATAY (AA) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde yumurtalarından çıkan yeşil deniz kaplumbağası ve caretta caretta yavrularının denize yolculuğu başladı.

İlçe sahilinde kuluçka dönemini tamamlayan kaplumbağaların yuvaları, akademisyenler ve çevre gönüllüleri tarafından açıldı.

Gün doğumuyla yumurtalarından çıkan yavrular, kumsaldaki yolculuklarının ardından denizle buluştu.

Katılımcılar da denize ulaşmakta güçlük çeken kaplumbağalara yardım etti.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bektaş Sönmez, AA muhabirine, bölgede yaklaşık 2 bin yuva tespit ettiklerini belirtti.

Yuvaların 400'ünden yavru çıkışı olduğunu ifade eden Sönmez, "Yaklaşık 40 bin yumurtadan 30 bine yakın yavrunun denize ulaştığını tahmin ediyoruz. Yavru çıkışlarımız devam ediyor. Sezon tamamlandığında yaklaşık 2 bin yuvadaki 100 bine yakın yavruyu denize sağlıklı bir şekilde göndermiş olacağız." dedi.

Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği Başkanı Mişel Atik de Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile kaplumbağaların korunması için çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Vatandaşlardan Duygu Yıldırım da yavruların mavi sularla buluşmasına tanıktık etmek için çocuklarıyla kumsala geldiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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