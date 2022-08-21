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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatay'ın sınır ilçesindeki çilek üreticileri kendi fidelerini yetiştiriyor

AA

Hatay'ın sınır ilçesindeki çilek üreticileri kendi fidelerini yetiştiriyor

HATAY (AA) - ERDAL TÜRKOĞLU - Hatay'ın sınır ilçesi Yayladağı'nda, maliyetleri azaltmak için başladıkları çilek fidesi üretimini yaygınlaştıran çiftçiler, bu yıl kendilerinin yetiştirdiği 2,5 milyon fideyi toprakla buluşturacak.

İlçede tarımı geliştirme çalışmaları kapsamında Valilik öncülüğünde 2011'de 35 dekarda başlayan çilek üretimi, vatandaşların ilgisiyle 5 bin dekara ulaştı.

Çiftçiler, artan ürün talebini karşılamak ve yetiştirme maliyetini azaltmak için kendi fidelerini üretmeye karar verdi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Yayladağı Ziraat Odası'ndan yardım alan üreticiler, anaç fideden aldıkları dallarla seralarda fide yetiştirmeye başladı.

Yeni sezon için ekimlerin devam ettiği ilçede, toprakla buluşacak 5 milyon çilek fidesinin 2,5 milyonu çiftçiler tarafından üretildi.

- "Toplam girdi maliyeti 4'te1 oranında azaldı"

Yayladağı Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Ballı, AA muhabirine, Suriye sınırındaki ilçede çilek üretimine ilginin her yıl arttığını belirtti.

Üreticilerin, kazandığı tecrübeyi fide yetiştiriciliğine yansıttığını ifade eden Ballı, "Çiftçilerimiz anaç fideden aldığı dalları tüplerde saçaklandırarak bu yıl 2,5 milyon çilek fidesi üretti. Toplam girdi maliyetini 4'te1 oranında azaltan üreticilerimizi destekliyoruz. İlçede fide üretiminin daha da artacağını tahmin ediyoruz." dedi.

Ballı, Yayladağı çileğini daha çok duyurmak istediklerini vurgulayarak, "Yayladağı çileği her geçen yıl Türkiye genelinde ve çevre ülkelerde yayılıyor. Kendi fidesini üreterek daha çok kazanan çiftçimiz, çilek üretimiyle bilinen Mersin'in Silifke ilçesine daha iyi rakip olacaktır. " diye konuştu.

İlçede bu yıl ekilecek 5 milyon çilek fidesinin yarısının çiftçiler tarafından üretilmesinin önemli olduğunu dile getiren Ballı, hasat sezonunda 12 bin tondan fazla rekolte beklediklerini sözlerine ekledi.

- "Geçen yıl 25 bin fide ürettik, güzel verim alınca bu yıl 350 bine çıkardık"

İlçede 60 dekar alanda üretim yapan Şadi Hastaca da fide yetiştiriciliğinin maliyetleri azaltmada önemli rol oynadığını belirterek, "Çilek üreticiliğini 6 yıldır sürdürüyorum. Maliyetimizi düşürmek adına geçen yıl deneme amaçlı 25 bin tüplü fide yetiştirmiştik. Güzel verim alınca bu yıl sayıyı 350 bine çıkardık." ifadesini kullandı.

Çiftçi İbrahim Öter de bu yıl serasında yaklaşık 50 bin fide yetiştirdiğini kaydetti.

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