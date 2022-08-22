AK Parti'li Çelik, Yayladağı'nda mahalleleri gezdi

Bir acı haber de Mardin'den: 20 ölü!

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HATAY (AA) - AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik, Yayladağı ilçesinde muhtarlar, vatandaşlar ve tütün üreticileriyle görüştü.

Çelik, Belediye Başkanı Mehmet Yalçın ve AK Parti İlçe Başkanı Doğan Gürlen ile Sebenoba, Çakı ve Karaköse mahallelerine ziyarette bulundu.

Muhtarlarla ve vatandaşlarla sohbet eden Çelik, bir araya geldiği tütün üreticilerinin de sorunlarını dinledi.

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