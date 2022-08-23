Hatay'da çöken istinat duvarının altında kalan motosiklet sürücüsü öldü

Bir acı haber de Mardin'den: 20 ölü!

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HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde çöken istinat duvarının altında kalan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Sarıseki Mahallesi Atoynağı mevkisinde H.Y'ye ait evin istinat duvarı, Bahri Gündüz'ün (52) kullandığı 31 AFG 427 plakalı motosikletin üzerine çöktü.



Haber verilmesi üzerine olay yerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünün öldüğünü belirledi.

Gündüz'ün cansız bedeni, incelemenin ardından İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kapanan yolda bir süre ulaşım sağlanamadı.

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