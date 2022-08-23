Hatay’da zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü

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HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Defne ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Antakya-Samandağ çevre yolunun Çekmece mevkisindeki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangında bölgedeki zeytin ağaçları zarar gördü.

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