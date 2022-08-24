Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TSK'nın Suriye sınırındaki gözü: KAYI Sınır Güvenlik Sistemi

AA

TSK'nın Suriye sınırındaki gözü: KAYI Sınır Güvenlik Sistemi

HATAY (AA) - BURAK MİLLİ - Suriye sınırında Hatay 2. Hudut Alay Komutanlığına bağlı Sucu Şehit Yüzbaşı İlker Acar Hudut Karakolunda kurulu KAYI Sınır Güvenlik Sistemi, modern algılayıcı cihazlarla başta terör olayları olmak üzere düzensiz göç ve kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesinde kullanılıyor.

Kırıkhan ilçesindeki sınır karakolunda görevli "Hudut kartalları", sorumluluk sahasında her türlü hava şartında 7 gün 24 saat nöbet tutuyor.

Mehmetçik, 6,5 kilometrelik sınır sorumluluk alanında kuleden gözetleme ve zırhlı araçlarla devriye görevinin yanı sıra KAYI Sınır Güvenlik Sistemi aracılığıyla da Türkiye-Suriye sınırının emniyetini sağlıyor.

Sınıra yaklaşan ve güvenlik tehlikesi oluşturan unsurlar, şahingözü termal kameralar, ACAR ve Retinar radarlar, hat boyu kameralar ve MİDAS akustik algılama sistemleriyle tespit ediliyor.

Sınır hattına yaklaşanlara, güvenlik duvarı yanındaki kamera sistemlerine takılı hoparlörlerden Türkçe, İngilizce, Arapça ve Kürtçe uyarılar yapılıyor.

Sisteme entegre edilen ASELSAN üretimi SARP Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi sayesinde de terör unsurlarından gelebilecek saldırı noktaları anında saptanıyor. Otomatik odaklama kabiliyetine sahip silah, verilecek komuta göre nokta atışı yapıyor.

Karakolda hazır bulunan ani müdahale kuvveti de zırhlı araçlarla sınıra geçerek devriye faaliyetini icra ediyor.

KAYI Sınır Güvenlik Sistemi sayesinde karakoldaki görüntü yönetim merkezinde askerler tarafından anbean izlenen sınır hattı, terör eylemleri ile düzensiz göç dalgasına ve kaçakçılık olaylarına karşı 7 gün 24 saat takip ediliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hatay’da zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Hatay’da zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü
Hatay'da 31 yıl 11 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Hatay'da 31 yıl 11 ay hapis cezası bulunan firari ...
Hatayspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Hatayspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü
İskenderunspor, Galatasaray'dan kaleci Berk Balaban'ı kiraladı
YEREL HABERLER İskenderunspor, Galatasaray'dan kaleci Berk Balaban'ı ...
Hatay'da istinat duvarı çöktü; 1 ölü
YEREL HABERLER Hatay'da istinat duvarı çöktü; 1 ölü
Hatay'da çöken istinat duvarının altında kalan motosiklet sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Hatay'da çöken istinat duvarının altında kalan ...
Hatay'da yakalanan 122 hırsızlık şüphelisinden 45'i tutuklandı
YEREL HABERLER Hatay'da yakalanan 122 hırsızlık şüphelisinden 45'i ...
İskenderun Adliyesi'nde yangın paniği
YEREL HABERLER İskenderun Adliyesi'nde yangın paniği
Hatay'da dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Hatay'da dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 2 ...
İskenderun Adliyesi deposunda çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER İskenderun Adliyesi deposunda çıkan yangın söndürüldü
Hatay'da otomobilden mazot çalan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Hatay'da otomobilden mazot çalan şüpheli tutuklandı
Hatay'da çay kutusuna gizlenmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Hatay'da çay kutusuna gizlenmiş sentetik uyuşturucu ...
Son teknoloji cihazlarla suçu ve suçluyu açığa çıkarıyorlar
YEREL HABERLER Son teknoloji cihazlarla suçu ve suçluyu açığa ...
Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Hatay'da 4 bin 365 litre sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Hatay'da 4 bin 365 litre sahte içki ele geçirildi
AK Parti'li Çelik, Yayladağı'nda mahalleleri gezdi
YEREL HABERLER AK Parti'li Çelik, Yayladağı'nda mahalleleri gezdi
Hatay'da 1067 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Hatay'da 1067 paket kaçak sigara ele geçirildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.