Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı

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HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ve Arsuz ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı gözaltına alındı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 2 ilçede belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.



Adreslerde 76 uyuşturucu hap, 2,89 gram esrar, 2,94 gram sentetik uyuşturucu ve 14 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Polis, şüpheliler Ö.D. ve M.S'yi gözaltına aldı.

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