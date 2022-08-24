GÜNCELLEME - Hatay'da uçuruma devrilen kamyonetteki 3 işçi öldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde maden ocağı işçilerini taşıyan kamyonetin uçuruma devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Karayılan Mahallesi Saylak Tepe mevkisinde, bir maden ocağındaki işçileri taşıyan 35 AVZ 915 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, araçtaki işçiler Faruk Halis (52), Bekir Pişkin (45) ve Vedat Kundakçı'nın (42) hayatını kaybettiğini belirledi.

Askeri helikopter, arazinin müsait olmaması ve sis nedeniyle bölgeye iniş yapamayınca cesetlerin çıkarılması için vinç çağrıldı.

Arama kurtarma ekiplerinin yaklaşık 7 saatlik çalışması sonucu, işçilerin cansız bedeni uçurumdan vinç yardımıyla çıkarıldı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cesetler, İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.