GÜNCELLEME - Hatay'da toprak kayması nedeniyle boşaltılan bina çevresine istinat duvarı yapımına başlandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, temel kazısı yapılmış arsada oluşan toprak kayması nedeniyle tahliye edilen yakındaki binanın çevresine istinat duvarı inşası için çalışma başlatıldı.

Gece saatlerinde Ekinci Mahallesi 2901. Sokak’ta bina inşaatı için temel kazısı yapılmış arsadaki hafriyat çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi.

Çevredekilerin bilgi vermesi üzerine bölgeye polis, itfaiye, zabıta ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan çevre güvenliğinin ardından toprak kaymasının oluştuğu yerin yanında, 24 hanenin bulunduğu 7 katlı apartmandaki vatandaşlar evlerinden tedbiren tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin incelemesinin ardından bina, zabıta tarafından girişine uyarı levhası konularak mühürlendi.

- İstinat duvarı yapımı için çalışma

Sabah saatlerinde, temel kazısı yapılmış arsaya istinat duvarı yapımı için çalışma başlatıldı.

İş makineleriyle sürdürülen çalışmada, duvarın yapılacağı bölge kazılmaya başlandı.

Çalışmaların kısa sürede tamamlanması ve tahliye edilen binanın sakinlerinin evlerine dönmesi amaçlanıyor.

Tahliye edilen binada yaşayanlardan Mustafa Basık, AA muhabirine, geceyi dışarıda geçirmek zorunda kaldıklarını, çalışmaların bir an önce bitmesini ve evlerine dönmek istediklerini söyledi.

AFAD ekipleri de bölgede inceleme yapacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.