Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı

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HATAY (AA) - Hatay'ın Antakya ve Samandağ ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı gözaltına alındı.



İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 2 ilçede belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.



İkametler ve bahçelerinde 702 kök Hint keneviri ile tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 15 obje ve 2 sikke ele geçirildi.

Jandarma, şüpheliler A.B, K.K. ve B.İ'yi gözaltına aldı.



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