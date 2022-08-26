Hatayspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

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HATAY (AA) - Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında 28 Ağustos Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde çalıştı.

Antrenmanda futbolcular, dinamik ısınmanın ardından pas, şut, hava topu ve taktik çalışması yaptı.

Basına kapalı idman 1 saat 45 dakika sürdü.





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