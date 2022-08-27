Hatay'da iş yerinde kaçak ürünler bulunduran zanlı yakalandı

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HATAY (AA) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde, iş yerinde gümrük kaçağı ürünler ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tekebaşı Mahallesi'ndeki bir işletmeye operasyon düzenledi.

Adreste gümrük kaçağı 165 paket sigara, 14 kilogram nargile tütünü ve 23 litre içki bulundu.

Polis, iş yeri sahibi C.A'yı gözaltına aldı.

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