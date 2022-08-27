Hatay'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 22 kişi yaralandı

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"

Gülşen İmam Hatipliler için ne söyledi?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 22 kişi yaralandı.

İskenderun-Adana Otoyolu Dörtyol gişeleri girişinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir şehirler arası yolcu otobüsü devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 22 kişi, ambulanslarla Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.