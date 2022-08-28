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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatay’da tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

AA

Hatay'da ekili tarım arazisinde çıkan yangın, orman işletmesine bağlı ekiplerce söndürüldü.

Hatay’da tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

HATAY (AA) - Hatay'da ekili tarım arazisinde çıkan yangın, orman işletmesine bağlı ekiplerce söndürüldü.

Merkez Antakya ilçesine bağlı Kisecik Mahallesi yakınlarında bulunan ekili tarım arazisinde bilinmeyen nedenle çıkan yangın büyüdü.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler yangını kısa sürede söndürdü.

Yangında bazı meyve ağaçları ve ekili ürünler zarar gördü.

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