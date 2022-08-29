GÜNCELLEME - Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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HATAY (AA) - Hatay'ın Hassa ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Arpalıuşağı Mahallesi'ndeki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine Hatay Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye 3 helikopter, 5 arazöz, 2 su tankı ve 100 yangın söndürme işçisi sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yaklaşık 3 hektarlık alanın zarar gördüğü bölgede, soğutma çalışmaları sürüyor.

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