Hatay'da tır köprüden nehre devrildi

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HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde köprüden Asi Nehri'ne devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

O.E.Y. yönetimindeki 31 FT 462 plakalı tır, Antakya-Reyhanlı kara yolundaki köprü üzerinde bariyerlere çarpıp yaklaşık 5 metre yükseklikten Asi Nehri'ne devrildi.



Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce tırdan çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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