Hatay'da "kasten yaralama" ve "nitelikli yağma" iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

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HATAY (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, "kasten yaralama" ve "nitelikli yağma" iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "kasten yaralama" ve "nitelikli yağma" olaylarına karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kimlikleri tespit edilen 5 şüpheli operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 6,68 gram sentetik uyuşturucu, av tüfeği ile kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 2'si çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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