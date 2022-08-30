Hatay'da iş yerinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

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HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir iş yerinden çelik kasa hırsızlığı yaptığı belirlenen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güzelburç Mahallesi'nde bir iş yerinden içinde 15 bin lira bulunan çelik kasanın çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin kimliğini belirlediği şüpheli M.S, Reyhanlı ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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