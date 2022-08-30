Adana, Mersin ve Hatay'ın ilçelerinde Büyük Zafer'in 100. yılı kutlandı

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ADANA (AA) - Büyük Zafer'in 100. yılı Adana, Mersin ve Hatay'ın ilçelerinde çeşitli etkinliklerle kutlandı.

İlçelerdeki törenler Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törenlerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu.

Aladağ ilçesinde Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende Jandarma Astsubay Çavuş Burak Şener, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Törenin ardından Kaymakam Emre Cebeci makamında tebrikleri kabul etti.

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü tarafından da etkinlikler kapsamında, Büyük Zafer'in 100. yılı dolayısıyla fotoğraf sergisi açıldı.

- Mersin

Gülnar ilçesinde Hükümet Konağı önünde düzenlenen törenin ardından Kaymakam Musa Ayyıldız, makamında tebrikleri kabul etti.

Silifke ilçesindeki Anıt Meydanı'nda düzenlenen törende Jandarma Teğmen Anıl Diblen, günün anlam ve önemini ilişkin konuşma yaptı.

İlçedeki program Kaymakam Abdullah Aslaner'in makamında tebrikleri kabulü ile son buldu.

Tarsus ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende de Mühimmat Astsubay Çavuş Ali Cengiz'in günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.



Öğrencilerin şiir okuduğu ve halk oyunları gösterisi sunduğu törenin ardından Kaymakam Kadir Sertel Otcu, makamında tebrikleri kabul etti.

Anamur ilçesinde Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen törende Jandarma Binbaşı Selahattin Onur, bir konuşma yaptı.

Törenin ardından Kaymakam Bilal Bozdemir, makamında tebrikleri kabul etti.

- Hatay

Reyhanlı ilçesinde belediye binası önünde düzenlenen törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Piyade Üsteğmen Ömer Akbulut yaptı.

Daha sonra Kaymakam Yasin Öztürk, diğer protokol üyeleriyle alanda tebrikleri kabul etti.



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