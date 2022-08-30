Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı

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HATAY (AA) - Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 4 Eylül Pazar günü sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre, bordo-beyazlı ekip, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde idman yaptı.

Antrenmanda futbolcular, pas, dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

Basına kapalı idman, 1 saat 20 dakika sürdü.



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