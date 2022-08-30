Hatay’da sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"

Bursa'da tur otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

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HATAY (AA) - Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Mehmet P. idaresindeki 31 NCA 80 plakalı otomobil Çamsarı Mahallesi'nde sulama kanalına devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan Mehmet P. sağlık ekiplerince Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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