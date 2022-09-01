Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına devam etti

"Hava biraz serinledi ama henüz üşütmüyor"

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HATAY (AA) - Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 4 Eylül Pazar günü sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre, bordo-beyazlı ekip, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde idman yaptı.

Basına kapalı gerçekleştirilen ve 1 saat 25 dakika süren antrenmanda futbolcular, pas çalışmasının ardından çift kale maç oynadı.

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