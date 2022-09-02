Hatay'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı

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HATAY (AA) - Hatay'ın Antakya ilçesinde 473 gram kubar esrar ele geçirilen otomobildeki 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmayla uyuşturucu taşındığı belirlenen otomobili takibe aldı.

Bahçeköy Mahallesi'nde aracı durdurarak ama yapan ekipler, 473 gram esrar ele geçirdi.

Otomobildeki M.A.G. ve C.A. gözaltına alındı.



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