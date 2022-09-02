Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

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HATAY (AA) - Hatay'ın Hassa ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

Gavur Höyüğü mevkisindeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter, 6 arazöz, 2 su tankı ve çok sayıda personel sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için mücadele ediyor.

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