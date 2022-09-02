GÜNCELLEME - Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

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HATAY (AA) - Hatay'ın Hassa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Gavur Höyüğü mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter, 6 arazöz, 2 su tankı ve çok sayıda personel sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangınla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

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