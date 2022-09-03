Hatayspor, Adana Demirspor karşısına ligde sezonun ilk galibiyeti için çıkacak

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HATAY (AA) - Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında yarın Adana Demirspor'u ağırlayacak.

Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak ve saat 19.15'te başlayacak karşılaşmayı hakem Burak Şeker yönetecek.

Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan bordo-beyazlı ekip çıktığı 3 maçta puan alamadı.

Puan cetvelinde 19. ve son sırada bulunan Hatayspor, Adana temsilcisi karşısında ilk galibiyetini arayacak. Konuk ekip Adana Demirspor ise karşılaşma öncesinde 4 maçta 9 puanla 4. sırada yer alıyor.

Hatayspor'da bu maç öncesi eksik ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.

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