Hatay'da akıllı tahtalar, meslek liseliler eliyle eğitim öğretim dönemine hazır

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HATAY (AA) - BURAK MİLLİ - Hatay'da çeşitli arızalar nedeniyle kullanım dışı olan akıllı tahtalar, meslek liseli öğrencilerce tamir edilip bakımı yapılarak yeni eğitim öğretim dönemine hazırlandı.

İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Fatih Projesi kapsamındaki akıllı tahtaların bakım, onarım ve tamiratını yapan destek okul olarak belirlendi.

Öğretmen ve öğrenciler, arıza kaydı oluşturulan okullara giderek 7 ilçede 300'e yakın akıllı tahtayı 12 Eylül'de başlayacak yeni eğitim ve öğretim dönemine hazır hale getirdi.

Okul Müdürü Yusuf Yıldırım, AA muhabirine, okullarının Hatay'da etkileşimli tahta destek noktası olarak belirlendiğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığınca mayısta akıllı tahtaların tamir, bakım ve onarımıyla ilgili kurs açıldığını aktaran Yıldırım, uzaktan eğitimle gerçekleştirilen kursa, okullarından öğretmen ve öğrenci 10 kişinin katıldığını belirtti.

Eğitimi başarıyla tamamlayan öğretmen ve öğrencilerin yaz sezonu boyunca akıllı tahtalarla ilgili tamiratları gerçekleştirdiğini ifade eden Yıldırım, öğrencilerin bu iş sayesinde döner sermayeden gelir de sağladığını bildirdi.



Arızası bulunan tahtalarla ilgili okulların sistem üzerinden başvurusuyla öğretmen ve öğrencileri yönlendirdiklerini dile getiren Yıldırım, "Yaz sezonu boyunca 300'e yakın akıllı tahtanın onarım ve bakımını yaptık. Yeni sezona hazırlık olarak şu an bölgemizde arıza girilip yapılmayan herhangi bir okul kalmadı." dedi.

Okulun Elektrik ve Elektronik Bölümü Atölye Şefi Hakan Kazak da 7 ilçede bildirilen arızaları tamir ettiklerini söyledi.

Tahtaların yeni eğitim öğretim yılına hazır olduğunu aktaran Kazak, öğrencilerin de bu sayede hem mesleğin inceliklerini öğrendiğini hem de gelir sağladığını belirtti.

Arızaya göre tamiratın da zaman aldığına değinen Kazak, "En çok karşılaştığımız arızalardan birisi de pil arızası oluyor. Bunun yanı sıra dokunmatik sorunu gibi arızalarla karşılaşıyoruz. Fakat bölgemizdeki tüm okulların akıllı tahta arızalarını gidererek çalışır hale getirdik." diye konuştu.

Elektrik ve Elektronik Bölümü öğrencisi Azizhan Taş ise yaz sezonu boyuncu boş durmak yerine çalışarak hem okulda öğrendiklerini pratiğe dökme şansı yakaladığını hem de elde ettiği kazançla aile ekonomisine katkı sağladığını kaydetti.





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