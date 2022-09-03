Hatay'da devrilen ağacın altında kalan motosikletteki 2 kişi yaralandı

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HATAY (AA) - Hatay'ın Defne ilçesinde ağacın seyir halindeki motosikletin üzerine devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.

Turunçlu Mahallesi'nde bir ağaç, seyir halinde bulunan 31 MAR 26 plakalı motosikletin üzerine devrildi.

Ağacın altında kalan motosikletteki sürücü ile bir kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Trafiğe kapanan yol, devrilen ağacın belediye ekiplerince kaldırılmasıyla yeniden açıldı.



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