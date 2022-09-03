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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatay'da bataklığa saplanan ineği itfaiye kurtardı

AA

Hatay'da bataklığa saplanan ineği itfaiye kurtardı

HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bataklığa saplanan inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Arpahan Mahallesi'nde tarım arazilerinin yakınında bir ineğin bataklığa saplandığını gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, ineği vücuduna bağladıkları halat yardımıyla bataklıktan çıkardı.

Kurtulan hayvan, sahibine teslim edildi.​​​​​​​

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