Hatay'da bir evde 1127 sikke ele geçirildi

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde evinde 1127 sikke ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Narlıca Mahallesi'ndeki ikamette tarihi eserlerin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Adrese düzenlenen operasyonda 1127 sikke bulundu.

Jandarma ekipleri, ev sahibi N.H'yi gözaltına aldı.

Sikkeler, incelenmek üzere Hatay Müze Müdürlüğüne götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.