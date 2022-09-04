GÜNCELLEME - Hatay'da denizde kaybolan gencin cesedi bulundu

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HATAY (AA) - Hatay'ın Payas ilçesinde denizde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı.

İlçe sahilinden denize giren Suriye uyruklu Ali Mantar'ın (25) akıntıya kapıldığını gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ve itfaiyenin su altı ekipleri, gencin kaybolduğu noktada arama çalışması başlattı.

Olay yerine gelen gencin ailesi de çalışmaları takip etti.

Ekiplerin çalışması sonucu Mantar'ın cansız bedeni denizden çıkarıldı.



Mantar'ın cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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