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HATAY (AA) - Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunca Hatay'da düzenlenen 11. Uluslararası Aba Güreşi Dünya Şampiyonası sona erdi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Aba Güreşi Mersahı'nda düzenlenen şampiyonaya, 36 ülkeden 150 sporcu katıldı.

Müsabakalar sonunda 100 kiloda Azerbaycan'dan Arslan Mirzgave rakiplerini yenerek başpehlivan olmaya hak kazandı.

Dereceye giren sporculara madalya ve ödüllerini Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş verdi.

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