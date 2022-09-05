Hatayspor, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

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HATAY (AA) - Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Arabam.com Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün yazılı açıklamasına göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde basına kapalı antrenman yaptı.

Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde 1 saat 15 dakika süren idmanda, ısınmanın ardından pas, koşu ve dar alan çalışması üzerinde duruldu.

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