Hatay'da balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatay'da balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı

AA

Hatay'da balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı

HATAY (AA) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Asi Nehri ile Akdeniz'in buluştuğu noktada balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı.

Tekebaşı Mahallesi'nde, nehrin Akdeniz'e döküldüğü Meydan köyü mevkisinde çok sayıda ölü balık fark edildi.

Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Ekipler, ölü balıklardan ve sudan numune alarak inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hatay'da dağ ceylanlarının sayısında yüzde 20 artış bekleniyor
YEREL HABERLER Hatay'da dağ ceylanlarının sayısında yüzde 20 artış ...
GÜNCELLEME 2 - Hatay'da kavgada hayatını kaybeden gencin cenazesi Suriye'ye gönderildi
YEREL HABERLER GÜNCELLEME 2 - Hatay'da kavgada hayatını kaybeden ...
Kontrolden çıkan akaryakıt yüklü tanker yola devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan akaryakıt yüklü tanker yola ...
Hatay'da devrilen tankerin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Hatay'da devrilen tankerin sürücüsü yaralandı
Hatay'daki Şarlayan Şelalesi doğaseverleri ağırladı
YEREL HABERLER Hatay'daki Şarlayan Şelalesi doğaseverleri ağırladı
Hatayspor, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Hatayspor, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı
GÜNCELLEME - Hatay'da kavgada hayatını kaybeden gencin cenazesi Suriye'ye gönderildi
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Hatay'da kavgada hayatını kaybeden ...
Tıp fakültesini kazanan Faris'in bıçaklı kavgada ölümüne 2 tutuklama
YEREL HABERLER Tıp fakültesini kazanan Faris'in bıçaklı kavgada ...
11. Uluslararası Aba Güreşi Dünya Şampiyonası sona erdi
YEREL HABERLER 11. Uluslararası Aba Güreşi Dünya Şampiyonası sona ...
Denizde kaybolan gencin cesedi bulundu
YEREL HABERLER Denizde kaybolan gencin cesedi bulundu
Hatayspor-Adana Demirspor maçının ardından
YEREL HABERLER Hatayspor-Adana Demirspor maçının ardından
Atakaş Hatayspor - Adana Demirspor maçının ardından
YEREL HABERLER Atakaş Hatayspor - Adana Demirspor maçının ardından
Hatayspor, Adana Demirspor maçının ardından
YEREL HABERLER Hatayspor, Adana Demirspor maçının ardından
Hatayspor - Adana Demirspor: 1-1
YEREL HABERLER Hatayspor - Adana Demirspor: 1-1
Hatay'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Hatay'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ...
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
11. Uluslararası Aba Güreşi Dünya Şampiyonası, Hatay'da başladı
YEREL HABERLER 11. Uluslararası Aba Güreşi Dünya Şampiyonası, ...
AK Parti'li Yayman, Kırıkhan'da cami temel atma törenine katıldı
YEREL HABERLER AK Parti'li Yayman, Kırıkhan'da cami temel atma ...
Hatay'da 4 bin 500 sikke ele geçirildi
YEREL HABERLER Hatay'da 4 bin 500 sikke ele geçirildi
Tıp fakültesini kazanan Faris, bıçaklı kavgada öldürüldü (3)
YEREL HABERLER Tıp fakültesini kazanan Faris, bıçaklı kavgada ...
GÜNCELLEME - Hatay'da denizde kaybolan gencin cesedi bulundu
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Hatay'da denizde kaybolan gencin cesedi ...
Hatay'da denize giren genç kayboldu
YEREL HABERLER Hatay'da denize giren genç kayboldu
Tıp fakültesini kazanan Faris, bıçaklı kavgada öldürüldü (2)
YEREL HABERLER Tıp fakültesini kazanan Faris, bıçaklı kavgada ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.