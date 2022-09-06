Hatay'da balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı

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HATAY (AA) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Asi Nehri ile Akdeniz'in buluştuğu noktada balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı.

Tekebaşı Mahallesi'nde, nehrin Akdeniz'e döküldüğü Meydan köyü mevkisinde çok sayıda ölü balık fark edildi.



Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgeye yönlendirildi.



Ekipler, ölü balıklardan ve sudan numune alarak inceleme başlattı.

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