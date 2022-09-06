Hatay'da 1750 litre sahte içki ele geçirildi

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HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde sahte içki operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki üretildiği belirlenen Büyükdere Mahallesi'ndeki ikametlerde arama yaptı.

Adreslerdeki depolarda, 1750 litre sahte içki ele geçirildi.

Şüpheliler M.T, V.T, Ç.Y. ve T.T. gözaltına alındı.

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