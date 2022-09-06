Ozan ve şairler Yayladağı'ndaki etkinlikte buluştu

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HATAY (AA) - Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen ozan ve şairler Yayladağı ilçesindeki Olgunlar 1. Kültür ve Sanat Şöleni'nde bir araya geldi.

Olgunlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Necip Demir, Olgunlar Mahallesi meydanında ilkini gerçekleştirdikleri şölene katkı sunan herkese teşekkür etti.

Ozanların türkü söylediği şairlerin de şiir dinletisi sunduğu etkinlikte, katılımcılara yöresel yemekler ikram edildi.

Programa, siyasi parti temsilcileri ile çevre mahallelerden vatandaşlar da katıldı.



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