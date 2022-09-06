Hatay'da sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan 12 kişiden 3'ü öldü

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HATAY (AA) - Hatay'da sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 12 kişiden 3'ü hayatını kaybetti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 4 Eylül'de kentteki hastanelere sahte içki kullanımının ardından zehirlendikleri şüphesiyle 12 kişi başvurdu.

Tedaviye alınan 12 kişiden 3'ü müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hastanelerdeki 9 kişinin tedavisi sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içki satışıyla ilgili başlattığı çalışma kapsamında 9 ev ve 1 iş yerine operasyon düzenledi.

Adreslerde 84,2 litre içime hazır sahte içki ve 2 bin 600 litre fermente edilmiş sahte içki ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 10 zanlı emniyete götürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden F.B, sahte içki satışı yaptığı iddiasıyla tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi.

Şüphelilerden 7'sinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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