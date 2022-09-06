Hatay’da otomobille pikabın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

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HATAY (AA) - Hatay’da otomobille pikabın çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Kırıkhan ilçesi, Kurtlusoğuksu Mahallesi'nde, Abubekir Ş’nin kullandığı 31 VL 988 plakalı otomobil ile Hilmi E. idaresindeki 31 NF 919 plakalı zeytin yüklü pikap çarpıştı. Kazada araçlardaki 6 kişi yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar yapılan müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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