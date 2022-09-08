Hatay’da "narko alan" uygulamasında 8 zanlı yakalandı

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HATAY (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde düzenlenen "narko alan" uygulamasında 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede başlattığı eş zamanlı uygulama kapsamında narkotik ve asayiş operasyonları düzenledi.

Çalışmada kurusıkıdan çevrilme tabanca, 8 fişek, 170 paket gümrük kaçağı sigara ve 6 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ekipler çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Denetimlerde 4 araç trafikten men edildi, 5 araç sürücüsüne de cezai işlem uygulandı.



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