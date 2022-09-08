Hatay’da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

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HATAY (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında ilçede 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde 3 ruhsatsız pompalı tüfek, 5 ruhsatsız tabanca, 415 paket gümrük kaçağı sigara, 3 kök Hint keneviri, bir miktar eroin, 3 sahte plaka ve 2 şasi numaraları kazınmış motosiklet ele geçirildi.

Polis ekipleri, S.K, M.K, S.K, S.Ö, K.A. ve M.A.K'yi gözaltına aldı.

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