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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatayspor, Kevin Soni'yi transfer etti

AA

Hatayspor, Kevin Soni'yi transfer etti

HATAY (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, orta saha ve forvet oyuncusu Kevin Soni'yi renklerine bağladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yunanistan ekiplerinden Asteras Tripoli forması giyen orta saha ve forvet oyuncusu Kevin Soni'yi 1 yıllığına kiralık olarak kadromuza kattık. Kevin Soni'ye 'Hoş geldin.' diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz." denildi.

Oyuncunun yarın Hatay'a gelerek takıma katılacağı ifade edildi.



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