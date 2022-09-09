Hatayspor Kadın Futbol Takımı, üst sıralarda yer almayı hedefliyor

HATAY (AA) - CEM GENCO - Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Onvo Hatayspor, yeni sezonda üst sıralarda yer almayı hedefliyor.

Süper Lig'de A Grubu'nu geçen sezon 10. sırada tamamlayan ve play-out turunda Yukatel Kayseri'yi penaltı atışları sonucu 4-3 mağlup ederek kümede kalmayı başaran Onvo Hatayspor, sezon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

Çalışmalarına Hatay'da devam eden bordo-beyazlı ekip, hazırlık maçlarıyla yeni sezona hazırlanıyor.





- Hilmi Bugüner : "Lige bomba gibi girmek istiyoruz"

Teknik direktör Hilmi Bugüner, AA muhabirine, Hatay için yeni sezonda gereken mücadeleyi vereceklerini söyledi.

Geçen sezon takımın mücadelesini son ana kadar hiç bırakmadığını aktaran Bugüner, "Bu süreç Hatay için kolay olmadı. İddialarını son maça kadar sürdürmeye çalıştılar ve penaltılarla ligde kalmayı başardılar. İyi bir kamp döneminden sonra lige bomba gibi girmek istiyoruz ve bunu da yapabilecek güçteyiz." diye konuştu.

Bugüner, bu sezon 19 oyuncunun transferini yaptıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Geçen yılki kadrodan sadece 5 oyuncumuz kaldı, geri kalan oyuncuların hepsi dışardan geldi. Bunların 6'sı yabancı geri kalan 13'ü liglerimizde çeşitli kulüplerde oynayan ve kendini kanıtlamış oyunculardan oluşuyor. Çok iyi çalışıyoruz bunun sonuçlarını da ligler başlayınca herkese göstermek istiyoruz. Lig de her takım gibi biz de iddialıyız. İyi çalışıyoruz kendimize güveniyoruz ve üst sıralara oynayan bir takım olmak istiyoruz."

Takımı daha iyi noktalara taşımak için çalıştıklarını ifade eden Bugüner, bütün kadın taraftarları maçlara beklediklerini söyledi.





- Oyuncu Özge Çamurcu: "Ülkemizi şampiyonlar liginde temsil etmek istiyoruz"

Takımın defans oyuncusu Özge Çamurcu da daha önce Beşiktaş ve Karagümrük'te futbol oynadığını belirterek, "Ligde başarı sağlayabilmek en büyük hedefimiz. Şampiyon olmak ve ülkemizi şampiyonlar liginde temsil etmek istiyoruz. Güzel bir teknik kadroya sahibiz." dedi.

Takımın orta saha oyuncusu Merve Odabaşoğlu da üst sıralarda yer alıp şampiyon olabilmek için mücadele edeceklerini kaydetti.



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