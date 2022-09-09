Hatay'da 380 litre sahte içki ele geçirildi

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HATAY (AA) - Hatay'ın Antakya ilçesinde 380 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki üretimi yaparak satışını yaptığı belirlenen Kuzeytepe Mahallesi'nde H.Y'e ait eve baskın yaptı.

Adreste yapılan aramada bidonlar içerisinde 380 litre sahte içki ele geçirildi.

Şüpheli H.Y. gözaltına alındı.



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