Hatay'da evinde uyuşturucu bulunan şüpheli yakalandı

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HATAY (AA) - Hatay'ın Yayladağı ilçesinde evinde esrar ve Hint keneviri ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Kızılçat Mahallesi'nde E.U'nun evine operasyon düzenledi.

Ekiplerin narkotik dedektör köpeğiyle adreste yaptığı aramada, 3 kilo 543 gram esrar 4 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.U'nun emniyetteki işlemleri devam ediyor.







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