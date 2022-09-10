Hatay'da koltuk imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

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HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde koltuk imalathanesinde çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan bir koltuk imalathanesinde henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle imalathanede hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.





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