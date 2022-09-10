Hatay'da otomobilde gümrük kaçağı 245 kilogram tütün ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HATAY (AA) - Hatay'ın Hassa ilçesinde gümrük kaçağı 245 kilogram tütün ele geçirilen otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Hassa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Akbez Mahallesi'nde bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada 245 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, sürücü A.İ. gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.