En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HATAY (AA) - Hentbol Erkekler Süper Lig 2022-2023 sezonu ilk maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor, sahasında MKE Ankaragücü'nü 31-26 yendi.

Antakya Çok Amaçlı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip, 18-10 üstün tamamladı.

Skor hakimiyetini koruyan Hatay Büyükşehir Belediyespor, sahadan 31-26 galip ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.