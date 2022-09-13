Hatay'da bir araçta 160 bin makaron ele geçirildi

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HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir araçta 160 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Saraykent Mahallesi'nde şüphe üzerine bir araçta arama yaptı.

Güvenlik güçleri, karton kutularda 160 bin makaron buldu.

Gözaltına alınan şüpheli S.R. emniyete götürüldü.







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